Югорские следователи нашли в Тюмени подозреваемого в изнасиловании школьницы, совершенном 19 лет назад

В Югре следователи установили личность подозреваемого в изнасиловании школьницы, совершенном 19 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело было возбуждено в 2004 году по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

По версии следствия, 25 сентября 2003 года около 22.00 к не достигшей 16-летнего возраста местной жительнице в районе ул. Заречная города Мегион подъехал неизвестный ей мужчина и предложил подвезти. После того, как потерпевшая села в автомобиль, мужчина перевез ее в лес в районе гостиницы "Адрия", где изнасиловал.

Первоначальные следственные действия по уголовному делу не дали положительного результата и лицо, причастное к совершению преступления, установить не удалось. Изучением личности мужчины 1971 года рождения, на которого указала потерпевшая, установлено, что до 2017 года он проживал в городе Мегион, затем переехал в Тюмень. При этом в марте 2004 года он, при аналогичных обстоятельствах, совершил изнасилование другой 15-летней жительницы города, за что в том же году был осужден.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения подозреваемого установлено в Тюмени, он доставлен в город Мегион и по ходатайству следователя заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.