01 Июля 2022
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Реконструкция Ленинградского моста в Челябинске (2022) | Фото: администрация Челябинска

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют 15 июля

В Челябинске движение по Ленинградскому мосту откроют 15 июля. об этом сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме", - рассказала она.

По контракту работы на объекте должны завершить до 20 сентября.

Напомним, в октябре 2020 года управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое выполнит работы за 998,6 млн руб. С 1 мая 2021 года Ленинградский мост закрыт на реконструкцию.

Теги: Лениградский мост, реконструкция,



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