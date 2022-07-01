01 Июля 2022
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России снимают все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенные в РФ из-за пандемии, включая масочный режим.

В пресс-службе ведомства пояснили, что данное решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

Отмечается, что недельный показатель заболеваемости в стране снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях. Кроме того, почти все подтвержденные случаи заболевания короновирусом в России - 93% - протекают в легкой форме.

При этом при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.

Ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что о завершении пандемии могут объявить в конце 2022 года. По ее словам, это не значит, что вирус уйдет, но значит, что не будет больших всплесков случаев инфицирования.

Теги: коронавирус, ограничения, россия



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