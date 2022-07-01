01 Июля 2022
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Общество Москва
Гоголь-центр, полиция, журналисты (2017) | Фото: Евгений Одиноков / Sputnik / Scanpix / LETA

Закрылся "Гоголь-центр"

В Москве закрылся "Гоголь-центр". Об этом в своём Telegram-канале рассказал экс-худрук учреждения, режиссёр Кирилл Серебренников.

"Да. Гоголь-центр закрыт. Всё", — написал Серебренников.

"Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя", — говорит режиссёр.

Ранее новым художественным руководителем московского "Гоголь-центра" назначен режиссер Антон Яковлев, директором театра — Александр Бочарников.

Сам Серебренников в 2020 году был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорён к трем годам условно. Также суд постановил взыскать с Серебренникова и других обвиняемых Итина и Малобродского совокупно 129 млн руб. В марте 2022 года с Серебренникова сняли судимость. Суд объяснил это тем, что режиссер отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и более не допускал нарушений.

Теги: Гоголь-центр, Кирилл Серебренников



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