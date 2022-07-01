01 Июля 2022
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Общество В России
поликлиника, регистратура, больница (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Половина россиян считает, что чем-то болеет в скрытой форме

Россияне считают самыми опасными заболеваниями рак, инсульт, диабет и ВИЧ. А вот коронавирус не попал в топ самых пугающих наших соотечественников болезней, свидетельствует опрос "Рососстраха" и "Росгосстрах Жизнь", на который ссылается РБК.

Почти половина респондентов – 45% - считает самыми опасными онкологические заболевания. Треть граждан боится инсульта (32%), еще 22% назвали диабет самым страшным заболеванием. 21% считает таковым ВИЧ. 17% пугает инфаркт. А коронавируса боятся только 9%.

Большая часть опрошенных – 74,6% - считают, что опасные заболевания могут протекать бессимпомно до самой крайней стадии. 54% опасаются, что уже чем-то болеют, но в скрытой форме.

Порядка 51,6% россиян боятся, что у них могут найти опасное заболевание, еще 38% опрошенных предпочитают не думать об этом или относятся спокойно.

Теги: россияне, болезни, диагностика, онкология



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