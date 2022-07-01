01 Июля 2022
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египет шарм-эль-шейх (2011) | Фото: Накануне.ru

Из Екатеринбурга открываются рейсы в Египет, приостановленные в марте

Из международного аэропорта Кольцово вновь запускаются рейсы в египетскую Хургаду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга, авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. Теперь, начиная с 23 июля, к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly.

Чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в 9-10 дней. Полеты организуют на комфортабельных лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.

Как добавили в Кольцово, в январе и феврале текущего года Хургада и Шарм-Эль-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из аэропорта Екатеринбурга. На рейсах на курорты Красного моря было обслужено более 47 тысяч пассажиров.

Теги: Египет, рейсы, Кольцово, Екатеринбург



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