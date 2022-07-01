01 Июля 2022
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Политика За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон пытался "образумить" Байдена, решившего ограничить импорт нефти из РФ, - NYP

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался "мягко образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.

По словам журналиста, Макрон заявил, что планам на поездку Байдена в Саудовскую Аравию, чтобы добиться увеличения добычи нефти, не суждено сбыться, так как все ведущие производители нефти в Персидском заливе близки к максимальным мощностям.

Хейворд считает, что Макрон намекает США на необходимость "взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами".

Также New York Post пишет, что для президента США Джо Байдена это был худший саммит с конца 1970-х, только тогда США пытались ограничить импорт нефти с Ближнего Востока, а теперь из России. А Байден своей провальной политикой все больше становится похож на Джимми Картера.

Хейворд отметил, что саммиты G7 в 1979 году и сейчас сходны между собой тем, что на обеих мероприятиях присутствовал "спятивший американский президент", пишет Regnum.

Ранее издание Politico сообщило, что прошедший саммит G7 показал неудачу и бессилие "Семерки" на всех фронтах.

Польская климатическая активистка Доминика Ласота заявила, что лидеры G7 провозглашают высокие цели, а вместо достижения их "хвастаются тем, кто более позитивно относится к саммиту или у кого рубашки лучше".

Теги: макрон, байден, нефть



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