В Магнитогорске осудили мужчину, сообщившего о минировании жилого дома

В Магнитогорске местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года за заведомо ложное сообщение о минировании жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, в апреле в полицию от сотрудника единой дежурной диспетчерской службы администрации города поступило сообщении об опасном предмете в многоэтажном жилом доме. Сотрудники экстренных служб, обследовав дом, опасных предметов не обнаружили.

Сотрудники регионального УФСБ в результате совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий установили звонившего. Он совершил звонок из хулиганских побуждений. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Еще один житель Магнитогорска, сообщивший о минировании батутного центра в Таганроге, по решению суда направлен на принудительное лечение в стационаре. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения и совершили звонок из хулиганских побуждений.