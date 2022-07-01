Киссинджер считает, что есть три пути завершения военной операции России

99-летний "патриарх" американской политики Генри Киссинджер сказал, что военный конфликт на Украине должен быть урегулирован и есть три варианта его окончания. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Spectator.

В конце мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России, а Киеву лучше всего пойти на территориальные уступки. Владимир Зеленский назвал Киссинджера человеком "из глубокого исторического прошлого". Другие киевские политики тоже обрушились на бывшего госсекретаря США.

Киссинджер сказал, что Зеленский, когда прокомментировал его слова, не читал того, что он сказал.

По его мнению, есть три варианта окончания конфликта. Первый - это Россия освободит Новороссию, что станет для нее победой, а роль НАТО будет уменьшена. Второй - это возврат к границам до 2014 года, но тогда Западу нужно воевать с Россией. Третий - это если в России произойдет переворот. Видимо, на него и надеется ставку Зеленский.

Недавно в интервью Times Киссинджер сказал, что по завершении конфликта Западу нужно будет найти место для России, чтобы она не стала форпостом Китая в Европе.

В мае The New York Times опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что Украине придется принимать "болезненные территориальные решения" для достижения мира.