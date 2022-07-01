Киссинджер считает, что есть три пути завершения военной операции России

01 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

Киссинджер считает, что есть три пути завершения военной операции России

99-летний "патриарх" американской политики Генри Киссинджер сказал, что военный конфликт на Украине должен быть урегулирован и есть три варианта его окончания. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Spectator.
Читайте также:

В конце мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от идеи руками Украины нанести военное поражение России, а Киеву лучше всего пойти на территориальные уступки. Владимир Зеленский назвал Киссинджера человеком "из глубокого исторического прошлого". Другие киевские политики тоже обрушились на бывшего госсекретаря США.

Киссинджер сказал, что Зеленский, когда прокомментировал его слова, не читал того, что он сказал.

По его мнению, есть три варианта окончания конфликта. Первый - это Россия освободит Новороссию, что станет для нее победой, а роль НАТО будет уменьшена. Второй - это возврат к границам до 2014 года, но тогда Западу нужно воевать с Россией. Третий - это если в России произойдет переворот. Видимо, на него и надеется ставку Зеленский.

Недавно в интервью Times Киссинджер сказал, что по завершении конфликта Западу нужно будет найти место для России, чтобы она не стала форпостом Китая в Европе.

В мае The New York Times опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что Украине придется принимать "болезненные территориальные решения" для достижения мира.

Теги: Россия, Генри Киссинджер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети