В Новосибирске по подозрению в госизмене арестовали ученого, больного раком

Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене.

Колкер помещен под стражу до 29 августа. В квартире ученого прошли обыски, была изъята вся техника.

По данным СМИ, ученый был задержан утром 30 июня в больнице, где он проходил лечение (ему диагностировали четвертую стадию рака).

Как пишет Regnum, ученого подозревают в передаче ценных секретных сведений спецслужбам Китая.

По словам сына ученого - Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции. При этом по словам сына, абсолютно все доклады были заверены в специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с ученым везде был везде сотрудник ФСБ.

Колкер - заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор физико-математических наук. Также ученый работал преподавателем на кафедре автоматики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по специализации «физическая электроника».