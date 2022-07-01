01 Июля 2022
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Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь. (2021) | Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Екатеринбурженка предстанет перед судом за продажу беспородных собак по цене породистых

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. 12 горожан получили от нее вместо породистых щенков - беспородных из приютов, заплатив за них 132 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, следствие полагает, что ранее судимая обвиняемая решила воспользоваться своими познаниями в области парод собак. В интернете она разместила объявления о продаже щенков пород лабрадор, немецкая овчарка, бигль, шпиц и чихуахуа. Когда же с ней связывались покупатели, мошенница подыскивала четвероногих в приютах, после чего передавала их новым хозяевам.

В прокуратуре отметили, что горожан подкупала стоимость щенков, которая была в несколько раз ниже рыночной. Несмотря на это, обвиняемая все же смогла собрать 132 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено мировому судье судебного участка №5 судебного Железнодорожного района Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, парода, собака, продажа, суд, мошенничество



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