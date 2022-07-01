01 Июля 2022
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Йозеф Циннбауэр (2022) | Фото: Alex Grimm / Staff / Bongarts / Gettyimages

Тренерский штаб футбольного "Локомотива" возглавит немец Циннбауэр

Футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, другой немецкий специалист Марвин Комппер, а также Заур Хапов, работавший главным тренером во второй половине прошлого сезона, сохранят работу в тренерском штабе "железнодорожников".

52-летний Циннбауэр как игрок выступал за ряд немецких команд, в том числе за "Карлсруэ" и "Майнц 05" в Бундеслиге. В качестве тренера возглавлял немецкий "Гамбург" , швейцарский "Санкт-Галлен" и "Орландо Пайретс" из ЮАР.

"При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьёзный опыт работы с молодёжью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении "Локомотива", — отметил спортивный директор ФК "Локомотив" Томас Цорн.

Теги: футбол, Локомотив, тренер, назначение, Йозеф Циннбауэр



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