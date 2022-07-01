В Госдуме предложили добавить в автомобильные номера буквы V и Z

Представители фракции ЛДПР в Госдуме выступили с инициативой ввести в автомобильные государственные номера регистрации латинские буквы V и Z, ставшие неофициальной символикой военной спецоперации РФ на Украине. Письмо с соответствующим предложением уже направлено главе ГИБДД Юрию Черникову.

Парламентарии отмечают в своем письме, что нововведение не только поддержит российскую армию, но и увеличит объем серий номеров, передает РИА Новости.

По действующим правилам в госномерах можно использовать только те буквы, которые существуют и в латинском алфавите: А, В, E, K, M, H, O, P, C, T, У, X.

В мае Минобороны сообщило, что буквы V и Z не являются официальной символикой, не несут специальной нагрузки. При этом граждане подвергаются наказаниям за выражение негативного отношения к этим символам по статье о дискредитации ВС РФ.