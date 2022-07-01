В Казахстане заявили о необходимости трансформации ЕАЭС

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди полагает, что санкционное противостояние вызывает необходимость трансформации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для формирования свободного рынка объединения.

"Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения", - сказал министр на проходящей сегодня международной конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченной к 30-летию дипломатической службы страны, его слова приводит РИА Новости.

Являясь активным сторонником евразийской интеграции, Казахстан стал основоположником ряда региональных организаций – Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза.