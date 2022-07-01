В столице Урала пассажирский автобус сбил ребенка на самокате

На 7 км Московского тракта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и 13-летнего подростка. Водитель автобуса "Mercedes-Benz" не заметил ребенка на самокате, в результате чего пострадавшая была доставлена в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 30 июня около 15.00. Автобус маршрута №37 двигался со стороны ул. Репина в сторону ул. Светлореченская, при повороте направо не пропустил девочку, пересекающую дорогу на самокате в неустановленном для этого месте. 54-летний водитель со стажем вождения в 26 лет рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что ребенок выскочил на дорогу неожиданно. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В свою очередь мать пострадавшей рассказала полиции, что ее дочь решила пересечь проезжую часть около остановки "Контрольная", поскольку в это время впереди не было автомашин. Уже при движении ребенок посмотрел налево и увидел приближающийся автобус. В результате девочка была доставлена в больницу с травмами головы.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников.

