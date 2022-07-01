"Газпром" повысит оптовые цены для населения с 1 июля на 3%, для бизнеса – на 5%

Федеральная антимонопольная служба России разрешила "Газпрому" с 1 июля повысить оптовые цены на газ и для бизнеса (на 5%), и для населения (на 3%).

Цены на газ от "Газпрома" в стране регулируются ФАС. Как правило, индексация происходит 1 июля каждого года. В 2020 и 2021 гг. индексация оптовых цен составила по 3% и для населения, и для бизнеса. В ФАС отмечают, что индексация будет ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, передает "Прайм".

Напомним, накануне из-за решения годового собрания акционеров "Газпрома" не выплачивать дивиденды за 2021 год акции компании рухнули примерно на 30%, потянув за собой весь фондовый рынок.