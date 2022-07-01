"Уралмашзавод" купил турбазу "Озеро Глухое" у структуры "Газпрома"

ПАО "Уралмашзавод" завершило сделку по покупке базы отдыха "Озеро Глухое".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре группы "УЗТМ-КАРТЭКС", куда входит "Уралмашзавод", турбаза приобретена у ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург". Сделано это в рамках программы, направленной на расширение социального пакета для работников предприятия.

База отдыха площадью 8,6 га расположена на берегу озера Глухое в 18 километрах от Екатеринбурга. На ее территории находятся два жилых корпуса, в которых единовременно можно разместить около 150 человек, а также столовая, банный комплекс, клуб, спортивные и детские площадки.

Передача имущественного комплекса уже завершена. После ремонта жилых корпусов, общественных помещений и коммуникаций, который продлится несколько месяцев, пансионат готов будет принять сотрудников предприятия и их семей, а также ветеранов завода.