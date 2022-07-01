01 Июля 2022
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База отдыха &quot;Озеро Глухое&quot; (2022) | Фото: пресс-центр группы &quot;УЗТМ-КАРТЭКС&quot;

"Уралмашзавод" купил турбазу "Озеро Глухое" у структуры "Газпрома"

ПАО "Уралмашзавод" завершило сделку по покупке базы отдыха "Озеро Глухое".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре группы "УЗТМ-КАРТЭКС", куда входит "Уралмашзавод", турбаза приобретена у ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург". Сделано это в рамках программы, направленной на расширение социального пакета для работников предприятия.

База отдыха площадью 8,6 га расположена на берегу озера Глухое в 18 километрах от Екатеринбурга. На ее территории находятся два жилых корпуса, в которых единовременно можно разместить около 150 человек, а также столовая, банный комплекс, клуб, спортивные и детские площадки.

Передача имущественного комплекса уже завершена. После ремонта жилых корпусов, общественных помещений и коммуникаций, который продлится несколько месяцев, пансионат готов будет принять сотрудников предприятия и их семей, а также ветеранов завода.

Теги: турбаза, покупка, Уралмашзавод



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