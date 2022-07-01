01 Июля 2022
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Политика В России
Джоко Видодо и Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.

Видодо сообщил об этом во время пресс-конференции в Москве по итогам российско-индонезийских переговоров на высшем уровне, передает пресс-служба Кремля.

Президент Индонезии выразил готовность наладить общение Путиным и Зеленским.

29 июня индонезийский президент прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины. Как пояснил Видодо, он рассказал Зеленскому о своих планах совершить визит в Москву и предложил доставить российскому лидеру послание, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении российского лидера посетить саммит G20 в ноябре этого года (он пройдет в Джакарте). В Кремле заявили, что глава государства уже получил приглашение и Россия подтвердила участие в саммите. На мероприятии, помимо главы США Джо Байдена, возможно также присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: индонезия, видодо, путин, зеленский



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