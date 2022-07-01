01 Июля 2022
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Экономика В России
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Счетной палате предложили не выдавать льготную ипотеку на студии и "однушки"

В Счетной палате России предложили не выдавать льготную ипотеку на студии и однокомнатные квартиры. По мнению аудитора Натальи Труновой, власти не должны "поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья".

Трунова считает, что, купив "однушку", семья "лишается возможности улучшить свои жилищные условия". По мнению аудитора, льготная ипотека должна приводить к тому, чтобы создавались комфортные условия проживания, а именно — "отдельная комната каждому члену семьи", передает "Коммерсант".

"Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье", — сказала Наталья Трунова в интервью РИА Новости.

Трунова не уточнила, в курсе ли она, из каких условий российские семьи перебираются в эти самые "некомфортные однушки".

Напомним, еще в 2016 году бывшего уже вице-премьера Игоря Шувалова рассмешило, что люди покупают квартиры площадью 20 кв.м. "Нам показали сегодня квартиры 20 кв.м, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье и оно очень популярно и рынке есть ниша такого жилья", — говорил один из самых состоятельных чиновников.

Между тем, с тех пор спрос на такое жилье только растет. Например, к концу 2021 года доля студий в столичных новостройках впервые превысила 20% — сейчас каждая пятая квартира в строящихся домах не имеет отдельной кухни, а средняя ее площадь составляет около 24 "квадратов". Да и такой размер жилья уже можно считать роскошным — на рынке появляются студии и площадью 13 кв. м.

Теги: счетная палата, наталья трунова, льготная ипотека



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