На мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" нашли бегемота и игрушки для взрослых

Сотрудники "Спецавтобазы" сделали интересные находки во время анализа состава отходов Екатеринбурга на мусоросортировочном комплексе (МСК) "Широкореченский". Кто-то из екатеринбуржцев выбросил большого резинового бегемота, а кто-то — игрушки для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза".

"Мы анализировали, какие отходы выбрасывают жители микрорайона Солнечный в контейнеры для сортируемого мусора. И в этих трёхстах килограммах мусора обнаружили большого резинового бегемота. А в мусоре, который был собран в контейнерах для раздельного сбора отходов в районе Академическом, нашли несколько игрушек для взрослых", — рассказывает специалист по морфологии мусоросортировочного комплекса ЕМУП "Спецавтобаза".

Все находки — резиновые, поэтому не могут направиться на переработку: компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет. Также на МСК "Широкореченский" временно не отбирают и пластиковые игрушки. Предприятий, готовых перерабатывать смешанный пластик, очень мало, поэтому спроса на такой тип отходов нет.

"В каждом городе есть какие-то фонды и пункты приёма старых и ненужных вещей, специальные точки для благотворительного сбора при храмах. В них в том числе часто принимают и детские игрушки, которые потом направляют в детские дома, малообеспеченным семьям. Поэтому мы рекомендуем находить такие пункты и сдавать старые и ненужные игрушки туда — фактически это дарит им вторую жизнь. В противном случае эти вещи отправятся на полигон", — сообщают в "Спецавтобазе".