На мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" нашли бегемота и игрушки для взрослых

01 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Резиновый бегемот, найденный на мусоросортировочном комплексе &quot;Широкореченский&quot; (2022) | Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

На мусоросортировочном комплексе "Широкореченский" нашли бегемота и игрушки для взрослых

Сотрудники "Спецавтобазы" сделали интересные находки во время анализа состава отходов Екатеринбурга на мусоросортировочном комплексе (МСК) "Широкореченский". Кто-то из екатеринбуржцев выбросил большого резинового бегемота, а кто-то — игрушки для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза".

"Мы анализировали, какие отходы выбрасывают жители микрорайона Солнечный в контейнеры для сортируемого мусора. И в этих трёхстах килограммах мусора обнаружили большого резинового бегемота. А в мусоре, который был собран в контейнерах для раздельного сбора отходов в районе Академическом, нашли несколько игрушек для взрослых", — рассказывает специалист по морфологии мусоросортировочного комплекса ЕМУП "Спецавтобаза".

Все находки — резиновые, поэтому не могут направиться на переработку: компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет. Также на МСК "Широкореченский" временно не отбирают и пластиковые игрушки. Предприятий, готовых перерабатывать смешанный пластик, очень мало, поэтому спроса на такой тип отходов нет.

Резиновый бегемот, найденный на мусоросортировочном комплексе "Широкореченский"(2022)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"В каждом городе есть какие-то фонды и пункты приёма старых и ненужных вещей, специальные точки для благотворительного сбора при храмах. В них в том числе часто принимают и детские игрушки, которые потом направляют в детские дома, малообеспеченным семьям. Поэтому мы рекомендуем находить такие пункты и сдавать старые и ненужные игрушки туда — фактически это дарит им вторую жизнь. В противном случае эти вещи отправятся на полигон", — сообщают в "Спецавтобазе".

Теги: Широкореченский, спецавтобаза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети