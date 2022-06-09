В Госдуме предложили присвоить статус ветерана участникам конфликта на Донбассе

В Госдуму внесен проект, присваивающий участникам конфликта на Донбассе с 2014 года статуса ветерана. Инициаторами проекта выступили депутаты Алексей Журавлев и Александр Бородай.

В пояснительной записке сообщается, что со 2 мая 2014 года число добровольцев из РФ, отправившихся на Донбасс, составило от 30 до 50 тыс. человек. В связи с этим "добровольцам и семьям погибших добровольцев требуется в нынешней ситуации не просто помощь, а полноценная социальная реабилитация".

В документе также отмечается, что при принятии проекта будет необходимо внести изменения и дополнения и в федеральные законы о государственном бюджете.

Тем временем, еще в начале спецоперации, добровольцы отказались называть себя ветеранами, предпочтя звание - "пионер".