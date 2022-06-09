09 Июня 2022
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Экономика За рубежом Украина
рукопожатие, руки, черные (2019) | Фото:ok.ru

Еврокомиссия предоставит Украине еще 205 миллионов евро в виде гумпомощи

Европейская комиссия заявила о предоставлении Украине еще 205 млн евро в качестве гуманитарной помощи. По словам члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, долг Европы в кризисный момент - поддержать самых уязвимых.

"Мы быстро отреагировали, значительно расширив свое присутствие на Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры обеспечивают нуждающимся продовольствие, воду, здравоохранение, жилье, защиту и денежную помощь", - заявил член Ленарчич.

Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи от ЕК Украине, в связи с событиями последних месяцев, составила 700 млн евро, 13 млн из которых направлены для проектов в соседней Молдавии.

Ранее лидеры стран Европейского союза заявили о готовности предоставить в качестве помощи Украине дополнительно €9 млрд. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, помощь Киеву будут оказывать и дальше.

Теги: Евросоюз, гуманитарная помощь



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