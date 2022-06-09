09 Июня 2022
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Виктор Кокшаров (2020) | Фото: Накануне.RU

Ректор УрФУ попал под санкции Зеленского

В санкционный список Украины, подписанный Владимиром Зеленским, попал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Всего в документе, опубликованном на сайте главы Украины, числится 236 российских вузов и 261 фамилия.

Среди высших учебных заведений, против которых бессрочно введены ограничения, находятся МГУ, МГТУ имени Баумана и СПБГУ. Теперь между ними и украинскими вузами прекращен любой культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, а также развлекательные программы с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Что же касается ректоров вузов, оказавшихся под санкциями - все их активы теперь заблокированы, предотвращены выводы капиталов из Украины, а госнаграды отобраны. Им также запрещена передача технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и въезда в страну. Помимо Кокшарова в список также попали ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Теги: УрФУ, Кокшаров, Зеленский, санкции



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