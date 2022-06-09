"Это наш моральный долг". Глава Еврокомиссии заявила, что восстановлением Украины займутся европейские страны

Восстановлением Украины займутся страны Европы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передает ее слова итальянское агентство ANSA, у главы ЕК уже запланировано обсуждение данной темы с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.

"Мы (Европа) должны это сделать, и мы это сделаем, - заявила Урсула фон дер Ляйен. - Это наш моральный долг".

Напомним, еще до этого в марте заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак также заявил, что Россия будет восстанавливать украинский Мариуполь, пострадавший в ходе военных действий. Подробностями планов поделилась и депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Жанна Рябцева. Позднее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что регионы РФ возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

Тем временем саперы российского МЧС уже проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин. Также недавно стало известно, что Петербург будет помогать в восстановлении Мариуполя через созданный Смольным межрегиональный фонд "Победа".