Пушилин: Трибунал над неонацистами "Азова" запланирован на конец лета

Трибунал над неонацистами "Азовстали" планируют провести уже в конце лета. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права", - сообщил он.

Напомним, что сейчас в ДНР идет работа над созданием устава военного трибунала, "который будет судить неонацистов с "Азовстали". Параллельно идет расследование, в котором активную роль играет Следственный комитет России.

Об освобождении территории металлургического комбината стало известно 20 мая. Тогда же в Минобороны РФ и сообщили о взятии под контроль украинских военных и боевиков запрещенного в РФ полка "Азов", против которых в РФ возбуждены уголовные дела.

Сегодня стало известно, что в ДНР приговорили к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях в составе ВСУ.