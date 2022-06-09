В ДНР приговорили к смертной казни наемников, воевавших на стороне ВСУ

Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях в составе ВСУ, приговорили к смертной казни, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению Верховного суда Донецкой Народной Республики, все трое приговорены к высшей мере наказания и будут расстреляны. По словам главы судебной коллегии, осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

Напомним, что ранее Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим не признали своей вины по статье о наемничестве. По остальным статьям, по которым Пиннеру и Брагиму предъявили обвинения, они признали себя виновными.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 232 УК ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 3 ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). По словам начальника отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктора Гаврилова, в качестве наказания в отношении наемников может быть применена смертная казнь.