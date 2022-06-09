Компании главы комстроя Креславского освоят бюджетные миллиарды на восстановлении Мариуполя

У «Фонда Победа», через который Санкт-Петербург будет финансировать работы по восстановлению Мариуполя, сменился руководитель. Место генерал-майора в отставке Василия Волобуева занял Андрей Полевой, заместитель управляющего по строительству СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (ФКСР), подведомственный Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Смена руководителя «Фонда Победа» начала прогнозироваться экспертами и журналистами с конца мая, когда губернатор Александр Беглов объявил о планах использовать именно эту организацию для финансирования восстановительных работ в Мариуполе, с которым ранее Петербург установил побратимские отношения. В качестве обоснования приводился тот факт, что Волобуеву уже 80 лет, и ни он, ни его фонд не имеют опыта выполнения столь глобальных проектов, ранее генерал-майор занимался просветительской деятельностью среди подростков об истории Великой Отечественной войны.

Таким образом, смена Волобуева на Полевого из профильного фонда, отвечающего за реконструкцию и ремонт крупнейших объектов Петербурга, выглядит логично и обоснованно. Но истинная причина рокировки может быть принципиально иной. Андрей Полевой является выходцем из крупного петербургского застройщика ГК «Росстройинвест», принадлежащей семье Креславских-Туркиных. Основатель «Росстройинвеста» (РСТИ) Игорь Креславский с января 2020 года возглавляет комитет по строительству Санкт-Петербурга. Так, Андрей Полевой являлся соучредителем компании «Росстройгеология», входившей в РСТИ.

После того, как Креславский возглавил комстрой, компании, связанные с его семьей, начали получать крупные госконтракты. Всего за год было заключено договоров на 8 миллиардов рублей. Что интересно, заказчиком выступал ФКСР, где высокий пост занял Полевой. Причем закупки производились у единственного поставщика, то есть торги не проводились, фонд целенаправленно заключал контракты с компаниями, связанными с семьей Креславского.

Так, в 2020 году ФКСР заключил прямой контракт на переоборудование «Ленэкспо» во временный инфекционный госпиталь для больных COVID-19. Контракт без конкурентной борьбы получила фирма «Лентехстрой» Дмитрия Яблокова, который одновременно является руководителем компании «Горизонт», до января 2020 года официально принадлежавшей Игорю Креславскому. Позже в «Лентехстрое» сменился учредитель, им стал Анатолий Вебер, также владевший компанией «Росмедмонтаж». Учредителями последней до Вебера были Игорь Креславский и Андрей Полевой.

В 2021 году по аналогичной схеме «Лентехстрой» получил от ФКСР контракт на строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия. Стоимость контракта составила 3,3 миллиарда рублей. Примечательно, что деньги на проект были выделены Бегловым из резервного фонда губернатора.

С января 2020 года, когда Креславский возглавил комитет по строительству, «Лентехстрой» получил от ФКСР 9 контрактов на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей. Для сравнения, за все предыдущее время работы фирма фонд поручил исполнить только два контракта на общую сумму немногим более 50 миллионов рублей.

Переход Андрея Полевого в «Фонд Победа» дает весомые основания полагать, что контракты на восстановление Мариуполя за счет петербургского бюджета также будут получать компании, связанные с семьей главы комитета по строительству Игоря Креславского.