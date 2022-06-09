В Екатеринбурге сгорело новое помещение собачьего приюта HuskyEkb

В Екатеринбурге сгорело новое помещение приюта для собак "Счастье в дом" (также известного как HuskyEkb, хотя в числе подопечных волонтеров давно уже не одни только хаски).

Команда приюта готовилась открыться на новом месте через две недели, ведись последние приготовления, ремонт. В произошедшем, судя по посту волонтеров, может быть виновата неисправная проводка. Всех животных удалось спасти, однако в огне погибли корма для животных, помещения теперь не пригодны для размещения собак.

"То чего мы боялись больше всего на свете - произошло. Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов - все выгорело за несколько часов. Можете представить наше состояние? Это сложно описать…У нас было запланировано открытие через 2 недели. И мы лишились вмиг всего. <….> Все живы. Иначе мы не простили бы себе этого. Но все, что было создано непосильным трудом – сгорело", - говорится в посте приюта в социальных сетях.

"Причина пожара выясняется. Вероятно проводка, потому что это единственное место, где проводку ещё не успели заменить. Мы поменяли проводки уже на 400 тыс, но мы начинали с собак. И шли в ту сторону. Здесь проводка нам досталась с покупкой", - рассказывают волонтеры.

Пользователи в соцсетях выражают готовность сделать пожертвования и распространить информацию о беде приюта, а также помочь в восстановлении приюта собственными руками.

Самому известному в Екатеринбурге собачьему приюту пришлось искать новое место после того, как надзорные органы признали недопустимым нахождение собак в жилом секторе. У "Хасок" ушло несколько месяцев на поиски нового помещения, которое бы соответствовало всем требованиям, на его ремонт и подготовку.