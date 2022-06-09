Работу сайта Тюменской облдумы возобновили после атаки украинских хакеров

Сайт Тюменской областной думы возобновил работу после DoS-атак, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы областного парламента, ведется работа по защите и повышению безопасности сайта. Атаки хакеров на портал областного парламента продолжаются.

Напомним, сайт атаковали 7 июня. Он был недоступен для пользователей.

Это не первый случай, когда хакеры атакуют сайты российских властей или СМИ. Под DDOS-атаку, в частности, попадали сайт Минобороны, крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне.

В феврале в Росгвардии сообщили, что на официальный сайт ведомства была проведена массированная DDos-атака с территории Евросоюза. Кроме того, хакеры несколько дней подряд атаковали и сайт Накануне.RU.