Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы между государствами

Сервис "Яндекс.Карты" откажется от отображения границ между государствами. Карты превратятся из политических в физико-географические.

В компании довольно пространно комментируют это решение.

"В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", - цитирует РБК представителя "Яндекса".