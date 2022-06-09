09 Июня 2022
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Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

Сервис "Яндекс.Карты" перестанет показывать границы между государствами

Сервис "Яндекс.Карты" откажется от отображения границ между государствами. Карты превратятся из политических в физико-географические.

В компании довольно пространно комментируют это решение.

"В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", - цитирует РБК представителя "Яндекса".

Теги: яндекс.карты, границы, политическая карта



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