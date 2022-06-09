Государственный Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР

Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о начале работы на территории ДНР и ЛНР. Банк со 100-процентным госучастием собирается обслуживать население и бизнес. Соответствующее соглашение подписал с главами республик председатель ПСБ Петр Фрадков, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Банк намерен до конца 2022 года начать предоставлять в ЛНР и ДНР такие услуги как потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов.

Ранее Промсвязьбанк, имеющий статус опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса, начал предоставлять услуги в Крыму, до 1 октября этого года банк должен открыть на полуострове свои отделения (по решению президента РФ). В конце февраля банк попал под европейские и американские санкции.