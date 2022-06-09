Минпросвещения утвердило стандарт поднятия флага в российских школах

В России утвержден стандарт поднятия флага в российских школах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте РФ. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны", - заявил Кравцов.

Стоит отметить, что в текущем бюджете средства на флаги и другие необходимые атрибуты, которые бы соответствовали стандартам, не предусмотрены. Пока неизвестно, будут ли выделены деньги в бюджете на следующий год, который скоро начнет готовить правительство.

Между тем, Кравцов заявил и о других стандартах. "С 1 сентября мы будем полностью готовы к тому, чтобы школы освобожденных территорий ДНР и ЛНР могли работать по российским стандартам и мы восстановили единое образовательное пространство, – заявил министр. – Результат работы – наши счастливые дети, это самое главное". По словам Кравцова, решен вопрос обеспечения школ ДНР и ЛНР российскими учебниками и учебными пособиями.