В Югре в честь экс-главы ДНР могут назвать улицу

В Радужном улицу Ягельная могут переименовать в честь экс-главы ДНР Александра Захарченко. Информация об этом появилась в группе "О, Югра" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что с инициативой выступила организация "Братство ветеранов спецназа "Русь". В обращении говорится, что это решение станет "знаком нашей поддержки специальной военной операции на Украине, нашей поддержки военных и жителей Донбасса, знак верности нашей общей истории и памяти о наших общих Героях. Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира".

Объявить о переименовании улицы могут уже 12 июня.

Напомним, что в Добрянке (Пермский край) также было принято решение увековечить память Захарченко. Инициатива принадлежит местной организации ветеранов войны в Афганистане, боевому братству округа. В честь экс-главы ДНР назовут сквер.

Как сообщало Накануне.RU, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который являлся сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.