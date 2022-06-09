YouTube забанил резервный канал пранкеров Лексуса и Вована

YouTube резервный канал российских пранкеров Лексуса и Вована (Алексея Столярова и Владимира Кузнецова). Сами они считают, что дело в розыгрыше экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

"Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. <…> Американские и британские власти до сих пор пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей сети. Но весь интернет удалить не удасться! Рыба гниет с головы, даже если этой головы нет", - пишут авторы в своем Telegram-канале.

Столяров считает, что за баном на YouTube стоит министерство обороны Великобритании, которое, по версии пранкера, мстит еще и за розыгрыш экс-президента США.

"Это уже вторая попытка удалить наш канал на YouTube после решения министерства обороны Великобритании. <…> Изначально Минобороны Великобритании попросило YouTube удалить наш канал. Это было сделано. Мы создали второй, где тоже выкладывали ролики попутно. Он у нас был скорее для западной аудитории ориентирован. После того, как мы выложили пранки с Джорджем Бушем-младшим, я думаю по этой причине YouTube решил заблокировать и второй канал", - цитирует Лексуса радиостанция "Говорит Москва".

Пранкеры заявили, что собираются перенести свой контент на российские платформы, в частности на Rutube (видеохостинг государственного холдинга "Газпром-Медиа"), амбассадорами которого они уже стали.