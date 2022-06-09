09 Июня 2022
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Политика Челябинская область В России
Магомедсалам Магомедов (2019) | Фото: Накануне.RU

Замглавы АП: Преступные решения в сфере национальной политики Украины привели ее к такой ситуации

Угрозы национальной безопасности России не оставили Владимиру Путину другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине, об этом заявил на совещании в Челябинске заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

"Тематика нашего совещания в этом году приобрела особое значение. Проведение специальной военной операции на Украине актуализировал целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике. Агрессивная политика руководства Украины направлена на культурную и языковую дискриминацию русского народа, исключения их из числа коренных, игнорирование исторически сложившегося многонационального сотрудничества привело к катастрофическим последствиям. На Донбассе и Луганской земле на протяжении восьми лет осуществлялся по сути геноцид русского населения. Открытая поддержка и распространение неонацизма, ускоренная милитаризация Украины, возрастающая угроза нашей национальной безопасности не оставили президенту страны другого выбора, как провести специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины", - сказал он.

По его словам, во многом именно ошибки и преступные решения в сфере национальной политики Украины привели к такой ситуации. "В нашей стране, напротив, совершенно другая государственная национальная политика. Мы конституционно закрепили, что российское государство - это исторически сформировавшееся многонациональный союз равноправных народов. Это культурное и языковое многообразие, равенство всех народов, гарантия прав и свободы человека. Государство берёт на себя обязанность по сохранению этого культурного и языкового многообразия", - сказал он.

Тем не менее реакция на решение президента России стала беспрецедентным в современной истории давлением со стороны западной коалиции, возглавляемой США, сказал Магомедов.

Магомедсалам Магомедов, Владимир Якушев(2022)|Фото: uralfo.gov.ru

"По сути нашей стране был объявлен ультиматум – либо она соглашается на фактический отказ от суверенитета и права на защиту собственных интересов, либо становится объектом реализации пресловутой политике отмены, то есть тотального бойкота по всем направлениям. Цель этой политики превратить Россию в страну изгоя, полностью разрушить её экономику, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, в том числе они стараются сделать это в национальном вопросе. Это серьёзный вызов. В качестве ответа должно стать столь же беспрецедентное сплочение и укрепление общегражданского единства народов России. Добиться успеха не получится без готовности каждого из нас отстаивать духовно-нравственные ценности и свободы, за которые сражались наши предки и особенно в годы Великой Отечественной войны", - заявил замглавы АП.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что специальная военная операция еще раз показала единство многонационального народа России. "На Украине, в ДНР и ЛНР вместе сражаются парни разных национальностей. И все они проявляют мужество и героизм", – подчеркнул полномочный представитель.

По мнению Владимира Якушева, налицо отторжение людьми всех форм нацизма и национализма. И это – знаковый результат государственной национальной политики. Тем более важно повышать ее эффективность, отвечая на текущие и перспективные вызовы.

Теги: Магомедсалам Магомедов, Владимир Якушев



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