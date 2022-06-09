09 Июня 2022
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Армия и ВПК Украина Украина
парад рсзо ураган (2010) | Фото: Накануне.RU

Министр обороны Украины через соцсети попросил у НАТО оружие

Глава минобороны Украины Алексей Резников в соцсетях попросил у НАТО реактивные системы залпового огня с боеприпасами.

"Наши следующие цели – получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление; получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба", - приводит РИА Новости цитату Резникова.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил телеканалу Al Jazeera, что Россия нанесёт удары по центрам принятия решений на Украине, если Киев будет применять ракетные системы залпового огня (РЗСО) США для поражения целей на российской территории.

Теги: Алексей Резников, РСЗО, НАТО



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