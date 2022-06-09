09 Июня 2022
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Магомедсалам Магомедов, Владимир Якушев (2022) | Фото: uralfo.gov.ru

Губернаторам УрФО поручили отслеживать соцсети госслужащих и учителей на предмет фейков и разжигания розни

Губернаторам УрФО поручили отслеживать информационные ресурсы и соцсети на предмет фактов разжигания межнациональной розни и фейков о действиях российской армии. 

"Обращаем внимание на необходимость мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о действиях российских вооружённых сил. Особенно подчеркну, что категорически недопустимы публичные заявления такого рода от лиц, находящихся на государственной и муниципальной службе, а также занимающихся воспитанием детей и молодёжи – учителей, преподавателей вузов", - заявил на семинар-совещание "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года" заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов

Он попросил глав регионов при выявлении таких случаев оперативно привлекать таких лиц к установленной законом ответственности.

Теги: соцсети, фейк, разжигание



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