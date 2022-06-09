09 Июня 2022
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Политика Курганская область
Магомедсалам Магомедов, Владимир Якушев (2022) | Фото: uralfo.gov.ru

Полпред раскритиковал Курганскую область за провал в сфере национальной политики

Курганская область - единственный регион УрФО, который не разработал стратегию реализации государственной национальной политики. Об этом на семинар-совещании с участием первого замглавы Администрации президента Магомедсалама Магомедова сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В субъектах приняты стратегии или концепции реализации государственной национальной политики. Утверждены программы и планы мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Такой документ пока не принят только в Курганской области. Я прошу главу региона в ближайшее время с этим вопросом разобраться", - поручил Якушев.

При этом, как считает полпред, у межнациональных конфликтов в УрФО есть общие черты. Прежде всего это недостаточность предупредительных мер. Муниципальные власти и правоохранительные органы, как правило, знают об очагах напряженности, но эффективная профилактика проводится не всегда.

В целом на финансирование программы мероприятий в сфере национальной политики в текущем году в федеральном округе выделено 235 млн руб.

Теги: национальная политика, стратегия, Владимир Якушев



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