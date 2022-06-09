Екатеринбуржца подозревают в убийстве югорчанина, совершенном еще в 1999 году

Югорские следователи нашли причастного к убийству, совершенному еще в 1999 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По информации ведомства, в декабре 1999 года к правоохранителям Югорска обратилась местная жительница с заявлением о пропаже мужа. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в апреле 2000 года в лесу, недалеко от города. Первоначальные следственные действия по уголовному делу не дали положительного результата и лицо, причастное к совершению преступления, установить не удалось. Для раскрытия этого и других преступлений была создана следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска УМВД.

"Проведенные по факту убийства в 1999 году следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе дополнительные допросы свидетелей, изучение связей потерпевшего, его образа жизни и трудовой деятельности, позволили установить обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к убийству", - говорится в сообщении СКР.

В частности, следствию удалось установить, что незадолго до смерти потерпевший на своем автомобиле вместе с жителем поселка Пионерский Свердловской области заехал в гараж, находящийся в поселке Югорск-2. Мужчины обсуждали сделку по купле-продаже металлопроката, не договорились об условиях. В результате между ними произошла ссора, в ходе которой свердловчанин шесть раз выстрелил в югорчанина из кустарно изготовленного огнестрельного пистолета. Потерпевший погиб, а его тело злоумышленник вывез в лес, автомобиль бросил в одном из дворов Югорска и уехал в Свердловскую область.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения подозреваемого установлено в Екатеринбурге, в ходе допроса, под тяжестью улик, он признал вину и раскаялся.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.