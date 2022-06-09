09 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
Владимир Якушев (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред назвал Свердловскую область проблемной с точки зрения межнациональных конфликтов

В Уральском округе отмечается снижение числа конфликтом с межнациональной подоплекой. Об этом на семинар-совещание "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года", сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В 2021 году, по словам полпреда, зафиксировано 17 таких конфликтов, в 2020 году – их было 20.

"Но мы видим и проблемы. Подтверждение тому - конфликты, случившиеся за последний год в Свердловской области, Югре и ряде других регионов. У всех этих конфликтов есть общие черты. Прежде всего недостаточность предупредительных мер. Муниципальные власти и правоохранительные органы, как правило, знают об очагах напряженности, но эффективная профилактика проводится не всегда и не всегда вовремя", - отметил Владимир Якушев.

Полпред считает, что зачастую источником напряженности становятся не сами конфликтные ситуации, а реакция на них в СМИ и социальных сетях.

"Нередко именно она усиливает конфликт и затрудняет их регулирование. Прошу губернаторов, глав муниципалитетов, руководителей правоохранительных органов обратить внимание на эти проблемы и определить подходы к их решению", - заявил он.

Магомедсалам Магомедов, Владимир Якушев(2022)|Фото: uralfo.gov.ru

По мнению Владимира Якушева, эффективным средством предотвращения таких конфликтов является работа с национальными культурными объединениями. При этом он отметил, что в округе есть как успешные практики в этом направлении, так и отмечаются факты вовлечения таких организаций в деструктивную деятельность.

Напомним, в конце мая в екатеринбургском микрорайоне Химмаш толпа мигрантов напала на мужчину и избила. Росгвардия приехала спустя 40 минут после звонка к ним. Впоследствии мужчина скончался в больнице, а подозреваемые подались в бега. А в феврале в Екатеринбурге трое подростков-иностранцев жестоко избили двух женщин в микрорайоне Сортировочный.

Теги: Владимир Якушев, межнациональный конфликт



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