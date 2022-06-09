В Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса ездил с неисправными тормозами

В Екатеринбурге ГИБДД проводит профилактическое мероприятие "Автобус". Уже найдены серьезные нарушения

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, наличию ремней безопасности, аптечек и режиму труда и отдыха водителей. За два дня сотрудники ГИБДД проверили 179 автобусов. Было выявлено 83 нарушения водителями, из которых 17 – за наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена.

Так, один водитель управлял автобусом с неисправной тормозной системой. В семи случаях у шоферов отсутствовала диагностическая карта на проведение технического осмотра, в трех – управление без использования либо с нарушением требований к использованию тахографа. В восьми случаях выявлены нарушения правил пользования внешними световыми приборами, а в 29 водители не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также установлены грубые нарушения ПДД: два проезда перекрестков на красный свет и один выезд на встречную полосу. В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы.

Как добавили в Госавтоинспекции, всего за пять месяцев этого года в Екатеринбурге было зарегистрировано 25 ДТП с участием автобусов.