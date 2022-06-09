В России отменено требование продавать 50% экспортной выручки

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. С этого момента полномочия по установлению лимита для продажи будет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

С 28 февраля экспортеров обязали продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки – тогда эта мера была призвана поддержать обвалившийся рубль на фоне начала военной спецоперации РФ на Украине. Но теперь в стране наблюдается бесконтрольное укрепление рубля (с 23 февраля по 9 июня доллар, согласно официальному курсу, потерял уже треть на фоне сильного дисбаланса экспорта и импорта), и изъятие с рынка экспортной валюты в теории должно помочь несколько притормозить это укрепление.