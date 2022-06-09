09 Июня 2022
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Политика ДНР и ЛНР Москва
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Кремле "с уважением" отнеслись к смене правительства ДНР

В Кремле с уважением относятся к решению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о смене состава правительства ДНР.
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"Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переходе на траекторию развития", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос, согласовываются ли новые кадровые назначения в ДНР и ЛНР с Кремлем, например, когда речь идет о чиновниках, ранее работавших в России, Песков отметил: "Естественно, они до этого где-то работали. Как минимум, контакты на этот счёт, конечно, осуществлялись, обмен мнениями имел место".

Напомним, и.о. председателя правительства ДНР назначен Виталий Хоценко. Новый премьер ДНР является уроженцем Днепропетровска. До назначения занимал должность директора департамента Министерства промышленности и торговли России. Этот пост он занимал с 12 сентября 2019 г. До этого, с декабря 2013 г., был министром энергетики Ставропольского края, куда перешёл после работы в органах госвласти Ямала, где трудился с марта 2010 г. Хоценко является финалистом конкурса "Лидеры России" 2018-19 гг.

Теги: Дмитрий Песков, Денис Пушилин, ДНР, правительство



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