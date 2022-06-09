В Кремле высказались по поводу статуса украинского языка на подконтрольных ВС РФ территориях Украины

В Кремле высказались по поводу статуса украинского языка на территориях Украины, подконтрольных ВС РФ. До сих пор украинский язык был на них государственным. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, останется ли он таковым.

"Можно однозначно сказать, что естественно да. Да. Ответ - да. Но у нас как, у нас государственный язык один в нашей стране. Это говорит о том, что в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем, что все будет зависеть только от выбора людей", - заявил представитель Кремля.