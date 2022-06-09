Точных соглашений по украинскому зерну не достигнуто – Кремль

Пока точных соглашений по экспорту украинского зерна не достигнуто, хотя переговоры ведутся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о зерне из Мелитополя, которое, по словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, предназначено Турции или Ближнему Востоку. Песков заявил, что ничего не знает об этой партии зерна. Эта партия, по словам Балицкого, уже выехала из Мелитополя.

Ранее Украина и страны ЕС начали уговаривать потенциальных покупателей зерна у России проверять происхождение товара и не покупать "украденное у Украины зерно".