"Это издевательство над людьми": уральцы обеспокоены вакцинацией детей-сирот от ковида

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в уральском городе Алапаевск воспитанников собираются вакцинировать от коронавируса. Это вызвало тревогу у общественности, которая предполагает, что таким образом "ставят эксперименты" над воспитанниками. Дело в том, что ранее Министерство здравоохранения России в письме депутату Госдумы Нине Останиной подтвердило, что законодательством запрещено проводить испытания вакцины на детях-сиротах.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, документ, на который ссылаются в учреждении Алапаевска, является рекомендательным и отправлен не от минздрава, а от регионального министерства социальной политики. При этом прививки планируется проводить не в самом учреждении – якобы детей будут вывозить в больницу в Алапаевске.

Тревогу общественности вызывает тот факт, что детская вакцина от ковида находится на этапе исследований. Еще один момент, вызывающий беспокойство – вакцинация должна проводиться по эпидпоказаниям, если случится эпидемия. Между тем, за последние недели в Свердловской области ежедневно выявляют чуть больше 100 случаев коронавируса, а смертность среди заболевших находится на почти нулевом уровне.

"Законодательно такого указа не было, следовательно, ставить прививку необходимости нет. Это можно делать только по желанию. Дети от 16 лет могут решать сами. За тех, кто помладше, будут решать те, кто является их непосредственным опекуном – руководитель учреждения или его замы, которые взяли на себя эту функцию", – отметил источник.

Предполагалось, что вакцинация начнется 8 июня. Однако, по данным источника, вчера детей никуда не вывозили из учреждения.

А сегодня на Площадь 1905 года в Екатеринбурге с одиночным пикетом вышел бывший депутат Свердловского горсовета Александр Лекомцев. Он потребовал отменить вакцинацию от коронавируса сирот из детских домов. Как рассказал Накануне.RU Лекомцев, его возмутило, что детей собираются прививать вакциной, возможная опасность которой совершенно не изучена.

"Если есть хоть малейшие сомнения, то вакцина не должна применяться. Почему есть такие подозрения? Состав вакцины и ее побочные последствия скрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Это издевательство над людьми. У любых лекарств есть инструкция, где состав всегда указан. Человек должен знать, что в него вводят, а с людьми обращаются, как с какими-то скотами", – заявил экс-депутат.

По его словам, он вышел пикетировать не только в защиту свердловских детей от вакцинации, но и всего народа в целом.

"Эта кампания идет во всем мире, во всех странах. Причем по одному сценарию", – добавил Александр Лекомцев.

Накануне.RU обратилось за комментарием в министерство социальной политики Свердловской области. В ведомстве попросили направить официальный запрос, что и было сделано. На момент публикации ответа от министерства не поступило.