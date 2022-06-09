09 Июня 2022
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Политика Курганская область ДНР и ЛНР
Владислав Кузнецов (2019) | Фото:bashinform.ru

Бывший вице-губернатор Зауралья стал вице-премьером ЛНР

Первым вице-премьером Луганской народной республики назначен бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Он стал еще одним выходцем из российских госструктур и госкомпаний, получивших назначение в новом руководстве ЛНР и ДНР.

Ранее первым замруководителя администрации главы ДНР был назначен бывший заместитель главы Ульяновской области Александр Костомаров, а зампредседателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, а до этого работал в структуре РЖД.

В Кремле сегодня прокомментировали такое "нашествие варягов" в органах управления республик. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "обмен мнениями с Кремлем имел место". "В Кремле с уважением относятся к назначениям в правительстве ДНР, рассчитывают, что назначенцы внесут свой вклад в налаживание мирной жизни", - добавил Песков.

Теги: владислав кузнецов, зауралье, чиновник, лнр, днр



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