09 Июня 2022
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Образование Новосибирская область
строительство (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников: Мы решаем задачу комфортного размещения студентов, даже с учётом роста их числа в наших вузах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход строительства общежития опорного вуза Новосибирской области – НГТУ. Работы здесь должны быть завершены уже к 1 сентября 2023 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Общежитие состоит из двух блоков – 16 и 13 этажей. В не смогут жить 790 студентов. Причем, в комфортабельных по современным меркам условиях - в здании разместят не только комнаты для отдыха, пространства для занятий студентов, но и тренажёрный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков – более 21 тыс. кв. метров. Стоимость объекта – 1,5 млрд рублей.

новосибирск, общежитие, вуз(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ход строительства нового общежития губернатор Андрей Травников обсуждал с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в Новосибирскую область летом 2020 года.

«Очень важно, что федеральный центр помогает знаковому для нашего региона учреждению. Новые общежития важны для всех вузов Новосибирской области. Мы видим, что, благодаря поддержке Президента России, количество бюджетных мест в наших вузах растёт, и задача обеспечить комфортное проживание обучающихся год от года становится всё актуальнее. В Академгородке сейчас строится первая очередь кампуса мирового уровня, НГТУ в следующем году получит здания нового общежития, строится общежитие в НГУЭиУ. Мы решаем задачу комфортного размещения студентов, даже с учётом роста их числа в наших вузах», – подчеркнул Андрей Травников.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев доложил губернатору, что сегодня в НГТУ обучается более 13 тысяч студентов, а количество мест в общежитиях вуза – около 4-х тысяч.

строительство, общежитие,кран, стройка(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области идёт строительство ещё одного комплекса студенческих общежитий – на 690 мест – в рамках реализации проекта кампуса мирового уровня НГУ. Этот проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.

строительство, общежитие, высотный дом, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Работа по развитию образовательного потенциала региона в центре внимания правительства Новосибирской области.

Теги: общежития, вуз, молодежь, андрей травников, студенты



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