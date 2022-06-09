Митрополит старообрядцев Корнилий награждён госпремией "за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности"

Названы лауреаты государственной премии РФ за 2021 г. В числе тех, кому президент РФ Владимир Путин выписал такую награду, есть глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, сообщает пресс-служба Кремля.

"Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2021 г. присуждена митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию (Титову Константину Ивановичу)", - говорится в документе.

Отметим, объявление лауреатов состоялось сегодня, в день 350-летия императора Петра I. Он в бытность свою главой России упразднил патриаршество, отправив руководить церковью Святейший правительствующий синод.