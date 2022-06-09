В Югре 22 полицейских наказали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Югре 22 сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время проверки исполнения Сургутским линейным отделом МВД России на транспорте законодательства о государственной службе и противодействии коррупции выяснилось, что сотрудники полиции указали неполные и неточные сведения о доходах, транспортных средствах, а также о недвижимом имуществе в справке о доходах за 2020 год.

По данным фактам прокурором начальнику линейного отдела внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными, должностные лица, представившие недостоверные сведений привлечены к дисциплинарной ответственности.